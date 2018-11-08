Farkındalık parkuruyla disleksiye dikkat çekildi

Ortaca'da, disleksi farkındalığını arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Ortaca Belediyesi ve Başaran Özel Eğitim Merkezince 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında Kültür Parkta “Disleksi Farkındalık Parkuru” kuruldu.

Etkinlik alanına, “Disleksi hastalık değildir.”, “Disleksinin ilacı eğitimdir”, “Zor öğreniyorum ama zekiyim bende disleksi var.” yazılı dövizler asıldı.

Türkiye Disleksi Hareketi Muğla İl Temsilcisi Psikolog Semra Aksuyek, Disleksi farkındalığının önemine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Parkura ilçe genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin davet edildiğini aktaran Psikolog Aksuyek; “Ülke genelinde bütün gönüllülerimiz etkili çalışmalar yaptılar. Etkinlikteki asıl amacımız empati kurulmasını sağlayabilmek. Bu çocuklar sınıflarda güçlükler yaşıyorlar, hem sosyal hem akademik sorunları var. Bunları arkadaşlarına hissettirebilmek istedik. Bu konunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Öğretmenlerin farkındalığını pekiştirmek istedik. Parkura ilçe genelinden 400'e yakın öğrenci geldi. Bu bizim için çok büyük bir başarı, umarım günü keyifli ve aynı zamanda farkındalıklarla dolu bitiririz.” diye konuştu.

- “Okula uyumları artıyor”

Disleksinin bir zeka geriliği olmadığını vurgulayan Aksuyek; “Disleksi, öğrenme farklılığı. Farklı öğrenen çocukların özellikle okuma, yazma, matematik ve sosyal alanlarda yaşadığı güçlüklere yönelik özel çalışmalarla eğitimlerini sürdürüyoruz. Şuan en temel kullanılan program Türkçe prep, Türkçeleştirilmiş bir disleksi programı. Bu programla çocukların okuma güçlüğünü çok hızlı bir şekilde yenebiliyoruz. Yaşadıkları sıkıntılar azaltıldıkça çocukların okula uyumları artıyor ve psikolojik olarak rahatlıyorlar.” dedi.

Hazırladıkları Disleksi Parkuru hakkında bilgiler veren Aksuyek, şunları söyledi; “Disleksili çocukların yaşadıkları güçlükleri yansıtan birkaç temel branş aldık. Denge problemi, bilateral koordinasyon dediğimi sağ sol beden farklılığını içeren çalışmalar, yönerge ve talimat çalışmaları, dikkat çalışmaları, harita, kroki, yer, yön ile ilgili çalışmalar. Bunun yanı sıra süreli çalışmalar, süre verildiğinde heyecanlanıyorlar genellikle, finalde ise göz koordinasyonu ile bitiyoruz.”