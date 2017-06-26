Fethiye Plajlarında Bayram Yoğunluğu

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Ölüdeniz’de vatandaşlar ve turistler, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Ölüdeniz Mahalesi’ndeki dünyaca ünlü Kumburnu ve Belceğiz plajına giden vatandaşlar yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma Trafik ekipleri trafiğin akışını kontrollü olarak sağlandı.

Ölüdeniz’e gelen tatilciler, Belceğiz ve Kumburnu plajlarında denize girip kumsalda güneşlendi,.

Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparak, Ölüdeniz’in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu ise sahilde güneşlenen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

FETOB Başkanı Bülent Uysal, Bayramın ikinci gününde Fethiye’de ciddi bir yoğunluk yaşandığını, İlçedeki otellerdin birçoğunda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını söyledi. Uysal, “Şu anda yoğunluk güzel ama bayram tatilinin 9 gün olmaması bayramın ardından bir düşüşe neden olecak. Bayramda tatile çıkmayanların da bayramdan sonra tatili için Fethiye’yi tercih edeceklerini düşünüyoruz” dedi.

Uysal, ilçede tatil köylerinden, 5 yıldızlı otellere ve butik, pansiyon otellere her keseye uygun seçeneklerin bulunduğunu ifade etti.