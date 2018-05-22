Fethiye’de balina görüldü

Kızılada açıklarında balinayı gören balıkçı Arif Arıkan ve arkadaşları bir süre balinayı izledikten sonra, tekne ile balinaya yaklaştı. Zaman zaman heyecanlı anlar yaşayan balıkçılar, balina ile geçirdikleri dakikaları da cep telefonu kamerasına kaydetti.

Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de yılın bu aylarında bölgede balina gördüklerini söyledi. İlk kez kıyıya bu kadar yakın bir balina gördüklerini belirten Arıkan, “Açık denizde tatbikat var. Savaş gemileri nedeniyle bu kadar kıyıya yaklaştığını tahmin ediyoruz. Balinanın boyu 10 metrenin üzerindeydi. Bizimle birlikte uzun süre seyretti. Biz daldığı sırada kuyruğunun fotoğrafını çekmek isterken uzaklaştı” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz ise, görüntülerdeki balinanın “kaşalot” ya da “ispermeçet” olarak bilindiğini söyledi. Filiz, Akdeniz’de nesli tehlike altında olan kaşalotun Türk sularında yaşama şansı bulmasının sevindirici olduğunu ifade etti.