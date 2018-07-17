Fethiye’de ’Çiftlik Bank’ sistemiyle dolandırıcılık iddiası

Edinilen bilgilere göre; son dönemde gittikçe yaygınlaşan “piramit satış” adı altındaki sistemlerle vatandaşların dolandırıldığı istihbaratı üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Fethiye ve Seydikemer’de bir şirket üzerinden "piramit satış" yöntemiyle kişi başı 6 ile 9 bin avro alarak şirkete yüzde 25 ortaklık verdiklerini belirterek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla S.G., H.Ö., M.S., H.İ.S., M.B. ve S.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 500 kişiyi bu şekilde dolandırdığı iddia edilen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.