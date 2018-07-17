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17 Temmuz 2018 15:37

Fethiye’de ’Çiftlik Bank’ sistemiyle dolandırıcılık iddiası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Çiftlik Bank’a benzeri bir sistemle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye’de ’Çiftlik Bank’ sistemiyle dolandırıcılık iddiası

17 Temmuz 2018 15:37


Edinilen bilgilere göre; son dönemde gittikçe yaygınlaşan “piramit satış” adı altındaki sistemlerle vatandaşların dolandırıldığı istihbaratı üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.


Fethiye ve Seydikemer’de bir şirket üzerinden "piramit satış" yöntemiyle kişi başı 6 ile 9 bin avro alarak şirkete yüzde 25 ortaklık verdiklerini belirterek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla S.G., H.Ö., M.S., H.İ.S., M.B. ve S.K. polis tarafından gözaltına alındı.


Yaklaşık 500 kişiyi bu şekilde dolandırdığı iddia edilen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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