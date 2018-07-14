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14 Temmuz 2018 13:06

Fethiye’de derede asılı erkek cesedi bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde derede asılı erkek cesedi bulundu.

Fethiye’de derede asılı erkek cesedi bulundu

14 Temmuz 2018 13:06


Edinilen bilgilere göre; Cami Mahallesi Feray Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Mut Deresinde asılı bir ceset olduğunu fark eden Fethiye Belediyesi temizlik işleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin 54 yaşındaki Serhat A.’ya ait olduğunu belirledi. Fethiye Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yaptığı incelemenin ardından ceset cenaze aracı ile Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, yapılan ön incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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