Fethiye’de sahte içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Yanıklar Mahallesi faaliyet gösteren bir restoran ve eklentilerinin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. B.Ç. ile B.A’yı takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda çeşitli markalara ait 279 şişe viski, 1 litrelik sahte bandrollü el yapımı alkol, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ve 16 adet 1 kiloluk bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler tarafında iş yerinde bulunan kaçak malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan B.Ç. ve B.A’nın jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.