Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 16:37

Fethiye’de sahte içki operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından sahte içki imalat edildiği iddia edilen restorana düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye’de sahte içki operasyonu

13 Haziran 2018 16:37


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Yanıklar Mahallesi faaliyet gösteren bir restoran ve eklentilerinin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. B.Ç. ile B.A’yı takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin iş yerine baskın yaptı.


Operasyonda çeşitli markalara ait 279 şişe viski, 1 litrelik sahte bandrollü el yapımı alkol, içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ve 16 adet 1 kiloluk bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.


Ekipler tarafında iş yerinde bulunan kaçak malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan B.Ç. ve B.A’nın jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç