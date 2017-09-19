Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Fethiye-Muğla Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Kolay yönetimindeki 06 EY 9999 plakalı hurda kağıt yüklü tır Yanıklar Mahallesi ilkokul geçidindeki üst geçidin ayağına çarptı. Kazada hurda kağıtlar çevreye saçıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Emre Kolay, 112 acil ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Tırın Ankara’dan yüklediği hurda kağıtları MOPAK Dalaman Selüloz-Kağıt-Karton Entegre Tesislerime götürmekte olduğu öğrenildi.

Kaza mobese kamerasına saniye saniye yansırken çevredeki vatandaşlar adeta bir patlama olduğunu zannettiklerini söylediler. Vatandaşlar, "Ani bir ses duyduk, çıkıp baktığımızda tırın üst geçit ayağına asılı vaziyette gördük" dediler.