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19 Eylül 2017 15:30

Fethiye’de tır üst geçide çarptı: 1 Yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, hurda kağıtı yüklü tırın üst geçide çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Fethiye’de tır üst geçide çarptı: 1 Yaralı

19 Eylül 2017 15:30

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza Fethiye-Muğla Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Kolay yönetimindeki 06 EY 9999 plakalı hurda kağıt yüklü tır Yanıklar Mahallesi ilkokul geçidindeki üst geçidin ayağına çarptı. Kazada hurda kağıtlar çevreye saçıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Emre Kolay, 112 acil ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Tırın Ankara’dan yüklediği hurda kağıtları MOPAK Dalaman Selüloz-Kağıt-Karton Entegre Tesislerime götürmekte olduğu öğrenildi.


Kaza mobese kamerasına saniye saniye yansırken çevredeki vatandaşlar adeta bir patlama olduğunu zannettiklerini söylediler. Vatandaşlar, "Ani bir ses duyduk, çıkıp baktığımızda tırın üst geçit ayağına asılı vaziyette gördük" dediler.




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