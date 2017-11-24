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24 Kasım 2017 12:52

Fethiyespor yeni hocası Eriş ile ilk sınavına çıkıyor

TFF.

Fethiyespor yeni hocası Eriş ile ilk sınavına çıkıyor

24 Kasım 2017 12:52

2. Lig Beyaz Grup’ta 13 haftada 10 puan toplayan Fethiyespor, Pazar günü yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetimindeki ilk sınavında Silivirispor’u konuk edecek.


Hüsnü Özkara’nın istifasından sonra Eriş ile 1,5 yıllık mukavele imzalayan Lacivet Beyazlı ekibi, İlçe Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak ve Burak Pakkan’ın yöneteceği karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fethiyespor gibi önemli camiada görev aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Levent Eriş, "İlk maçımda futbolcularımdan galibiyet bekliyorum" dedi.




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