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13 Temmuz 2018 12:51

FETÖ/PDY zanlısı komutan adliyeye sevk edildi

Milas’ta, TEM Grup Amirliği ekiplerinin bir otele baskın düzenleyerek yakaladıkları FETÖ/PDY firarisi komutanı ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

FETÖ/PDY zanlısı komutan adliyeye sevk edildi

13 Temmuz 2018 12:51


Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 15 Temmuz’da ki hain darbe girişiminin 2. yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ/PDY ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.


Milas TEM Grup Amirliği ekipleri; dün gece saat 23.30 sıralarında bir süredir aranan FETÖ/PDY firarisi kıdemli üsteğmen R.G.’nin ilçede bulunan bir otelde olduğunu tespit etti. Ardından polis ekipleri, otele düzenledikleri şok baskınla FETÖ/PDY firarisi kıdemli üsteğmen R.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Firari komutan R.G., ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.




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