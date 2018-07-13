FETÖ/PDY zanlısı komutan adliyeye sevk edildi

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 15 Temmuz’da ki hain darbe girişiminin 2. yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ/PDY ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Milas TEM Grup Amirliği ekipleri; dün gece saat 23.30 sıralarında bir süredir aranan FETÖ/PDY firarisi kıdemli üsteğmen R.G.’nin ilçede bulunan bir otelde olduğunu tespit etti. Ardından polis ekipleri, otele düzenledikleri şok baskınla FETÖ/PDY firarisi kıdemli üsteğmen R.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Firari komutan R.G., ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.