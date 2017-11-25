Gece yarısı başladılar, 12 saat koşacaklar

24 yarışçının katıldığı 100 km’lik koşu yaklaşık 12 saat sürecek. Bodrum’u turlayacak olan yarışçılar yaklaşık 12:30’da bitiş noktasında olacak

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "BodRUN Ultra Maratonu" yarışlarının ilk ayağı olan 100 km maraton koşusu gece 00:30’da Bodrum belediye meydanında başladı. Yurtdışından ve yurtiçinden gelen 24 sporcu katıldı. Sporcular kafalarına taktığı fenerlerle yarışa başladı. 12 saat boyunca hiç durmadan koşacak olan yarışmacılar saat 12:30 gibi start aldıkları noktaya geri dönerek yarışı tamamlayacak

4 kategoriden oluşan yarışlardan 100 km koşusu gece saat 00:30’da başlarken, 07:00’da ise 50 kilometre koşulacak sporcular start alacak. Saat 10:30’da da 23 kilometre ve 10 kilometre koşacak yarışçılar belediye meydanından start alacak. Toplamdan 900 sporcunun koşacağı yarışlar da en çok talebin ise 23 km ile 10 km’lik yarışlarda olacağı öğrenildi.

Koşu öncesinde Sporcular ise hazırlanmaya başladı Elshan Guliyev ilk kez 100 km koşacağını söyleyerek “Azerbaycan’dan eşimle beraber geldik yarışmaya. Eşim 50 km’de koşacak ben 100 km’de koşacağım. Eğer ben 100 km’lik koşuyu tamamlarsam Azerbaycan’’ın ilk Azeri olacağım. 2 yıldır koşuyorum ilk koşumu ise Uludağ’da yaptım. Eğer 100 km’yi tamamlarsak Türk ve Azeri bayrağını dalgalandıralım” ifadelerini kullandı.

Unlimited Academy Koordinatörü Ali Cem Aktaş ise 100 km koşusuna 24 kişinin katıldığını belirterek “100 km koşusuna 00:30’da start veriyoruz. 24 sporcumuz koşacak bu gece. Tahminen 1’incinin öğlen 12:00 gibi 100 km’yi tamamlayacağını düşünüyoruz. Toplamda 4 kategoriden oluşuyor. 10, 23, 50 ve 100 km parkurlardan oluşuyor. Toplam yarışçı sayısı yaklaşık 900’ü buldu. Türkiye dahil toplam 12 farklı ülkeden sporcularda bu yarışlara katıldı” dedi.