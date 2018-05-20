Gençlik kupası Mesudiyespor’un oldu

Geleneksel Atatürk Kupası Futbol Turnuvası bugün yapılan final maçıyla sona erdi.

Bu yıl altıncı defa düzenlenen geleneksel Atatürk Kupası Futbol Turnuvasına 12 takım katıldı.14 Nisan tarihinde yapılan üçüncülük dördüncülük ve final maçıyla sona erdi. 12 takımın mücadele ettiği turnuva çok çekişmeli maçlara sahne oldu ve bugün yapılan Mesudiyespor ile Reşadiyespor takımları arasında yapılan ve Mesudiyespor’un 2-1 kazandığı maç ile sona erdi.

Datça Şehir Stadı’nda yapılan karşılaşmaları Muğla bölgesi hakemleri yönetti ilk olarak Emecikspor ile Fatihspor takımları üçüncülük dördüncülük maçına çıktı. Çekişmeli geçen maçı Fatihspor’u 2-1 yenen Emecikspor takımı kazandı.

Şampiyonluk maçını ise Reşadiyespor’u 2-1 yenen Mesudiyespor futbol takımı kazandı. Karşılaşmaların ardından kupa töreni yapıldı kupa töreninde bir konuşma yapan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek gelecek yıl yedincisinde buluşmak üzere diyerek kazanan takımın şampiyonluk kupasını takdim etti.