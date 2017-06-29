Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 16:58

Gerçek Muğla hikâyeleri Beyaz perdeye taşınıyor

Dizi ve sinema oyuncusu Gülnihal Demir’in kendisi gibi dizi ve sinema oyuncusu olan Yiğit Dören, Muğla’da geçmişte yaşanmış gerçek hayat hikâyelerinden derlenen proje ile ilgili başlattığı sinema filminin ilk toplantısını 2 Temmuz Pazar günü gerçekleştirecek.

Gerçek Muğla hikâyeleri Beyaz perdeye taşınıyor

29 Haziran 2017 16:58


Proje ile ilgili bilgi veren Dören, “Muğla’mızda yaşayan ve gerek yaptıkları ile gerekse de lakapları ile bir değer haline gelen, fakat şuanda birçoğu ebediyete intikal ederek, aramızda olmayan gerçek Muğlalılar ve onların gerçek hikâyelerinden oluşacak olan ve projemizin en önemli adımını oluşturacak olan, sinema filmi senaryomuz ile alakalı harekete geçmiş bulunmaktayız. Yazacak olduğumuz sinema filminin en büyük özelliklerinden biri, filmimizin kahramanlarının en az % 60’ının şuan aramızda olmayan değerlerden ve onların gerçek yaşanmış hikayelerinden oluşacak olmasıdır. Bu anlamda, sadece senaryo yazmış olmak için senaryo yazmayı değil, gerçeklik paylarıyla ve ince detaylarına da dikkat edilerek sağlam bir senaryo omurgası oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu projede geminin kaptanlığı görevini her ne kadar ben üstlenmiş olsam da, bu sadece benim değil, bizim, yani Muğla’mızın ve tüm Türkiye’nin filmi olacaktır. 14 yılda sinema ve dizi oyuncusu olarak yer aldığım 20 ayrı proje ve sette, gözlemlediğim birikim ve deneyimlerimi, tüm Muğlalı bürokratlar, iş adamları, esnaflar, ev hanımları ve 7 den 70’e tüm halkımızın desteği ile beyaz perdeye taşıyacağımıza inanıyorum. Filmimizde öncelikli olarak tüm oyuncu kadromuzu gerçek Muğlalılardan oluşturmayı hedeflemekteyim. Ancak, şive, ezber ve oyun anlamında yetersiz kaldığımız durumlarda, tanınmış yüz oyunculara başvurmayı düşünmekteyim. Ayrıca, filmimizin senaryosunda has Muğla şivesini kullanarak tüm Türkiye ile tanıştırmayı (pısatları yıkadım hayat da çöveşe serdim vb.) ve Muğla merkezdeki tarihi dokularımızı kullanarak, ilimizin turizm ve kültür bakımından tanıtımını da yapmayı hedefliyorum” dedi.


Dören, 2 Temmuz Pazar günü u Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün destekleri ve katılımları Karabağlar Yaylasında gerçek hikâyeleri anlatacak olan yaklaşık 25-30 kişi ile sabah saat 09.30’dan akşama kadar devam edecek senaryo üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağın açıkladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!