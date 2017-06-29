Gerçek Muğla hikâyeleri Beyaz perdeye taşınıyor

Proje ile ilgili bilgi veren Dören, “Muğla’mızda yaşayan ve gerek yaptıkları ile gerekse de lakapları ile bir değer haline gelen, fakat şuanda birçoğu ebediyete intikal ederek, aramızda olmayan gerçek Muğlalılar ve onların gerçek hikâyelerinden oluşacak olan ve projemizin en önemli adımını oluşturacak olan, sinema filmi senaryomuz ile alakalı harekete geçmiş bulunmaktayız. Yazacak olduğumuz sinema filminin en büyük özelliklerinden biri, filmimizin kahramanlarının en az % 60’ının şuan aramızda olmayan değerlerden ve onların gerçek yaşanmış hikayelerinden oluşacak olmasıdır. Bu anlamda, sadece senaryo yazmış olmak için senaryo yazmayı değil, gerçeklik paylarıyla ve ince detaylarına da dikkat edilerek sağlam bir senaryo omurgası oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu projede geminin kaptanlığı görevini her ne kadar ben üstlenmiş olsam da, bu sadece benim değil, bizim, yani Muğla’mızın ve tüm Türkiye’nin filmi olacaktır. 14 yılda sinema ve dizi oyuncusu olarak yer aldığım 20 ayrı proje ve sette, gözlemlediğim birikim ve deneyimlerimi, tüm Muğlalı bürokratlar, iş adamları, esnaflar, ev hanımları ve 7 den 70’e tüm halkımızın desteği ile beyaz perdeye taşıyacağımıza inanıyorum. Filmimizde öncelikli olarak tüm oyuncu kadromuzu gerçek Muğlalılardan oluşturmayı hedeflemekteyim. Ancak, şive, ezber ve oyun anlamında yetersiz kaldığımız durumlarda, tanınmış yüz oyunculara başvurmayı düşünmekteyim. Ayrıca, filmimizin senaryosunda has Muğla şivesini kullanarak tüm Türkiye ile tanıştırmayı (pısatları yıkadım hayat da çöveşe serdim vb.) ve Muğla merkezdeki tarihi dokularımızı kullanarak, ilimizin turizm ve kültür bakımından tanıtımını da yapmayı hedefliyorum” dedi.

Dören, 2 Temmuz Pazar günü u Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün destekleri ve katılımları Karabağlar Yaylasında gerçek hikâyeleri anlatacak olan yaklaşık 25-30 kişi ile sabah saat 09.30’dan akşama kadar devam edecek senaryo üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağın açıkladı.