"Gladyatörler Şehri" sonbaharda bir başka güzel

Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde bulunan ve bu bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan çınar ve nar ağaçları, sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverengiye büründü. Ağaçlardan düşen yaprakların, Arnavut kaldırımlı yollardaki görüntüsü dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük antik mermer kenti olma özelliği taşıdığı belirtilen kenti sonbaharda gezmeye gelenler, güzel vakit geçirme şansı yakalıyor. Kentin görüntüsüne kendini kaptıranlar, fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekip, bu anları ölümsüzleştiriyor. Kente fotoğraf çektirmek için gelen nişanlı çift ve gelin-damatlar, kenti doğal fotoğraf stüdyosu gibi kullanıyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaştırılan hem de kazılardan çıkartılan eserleri artırılan kent, foto-safari ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekanlarının başında geliyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Stratonikeia, sonbaharda fotoğrafseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.