Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:15

"Gladyatörler Şehri" sonbaharda bir başka güzel

Bölgedeki en büyük spor okulunu barındırması nedeniyle “Gladyatörler Şehri” olarak anılan Stratonikeia Antik Kenti, sonbaharda büründüğü renk çeşitliliğiyle kenti gezmeye gelen ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.


20 Kasım 2017 13:15


Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde bulunan ve bu bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan çınar ve nar ağaçları, sonbaharın gelişiyle sarı ve kahverengiye büründü. Ağaçlardan düşen yaprakların, Arnavut kaldırımlı yollardaki görüntüsü dikkati çekiyor.


Dünyanın en büyük antik mermer kenti olma özelliği taşıdığı belirtilen kenti sonbaharda gezmeye gelenler, güzel vakit geçirme şansı yakalıyor. Kentin görüntüsüne kendini kaptıranlar, fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekip, bu anları ölümsüzleştiriyor. Kente fotoğraf çektirmek için gelen nişanlı çift ve gelin-damatlar, kenti doğal fotoğraf stüdyosu gibi kullanıyor.


Son yıllarda yapılan çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaştırılan hem de kazılardan çıkartılan eserleri artırılan kent, foto-safari ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekanlarının başında geliyor.


Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Stratonikeia, sonbaharda fotoğrafseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç