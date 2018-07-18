Gündoğanlı site yöneticilerinden Başkan Kocadon’a teşekkür

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, Farilya Gardens Sitesi Yöneticisi Hülya Ünlü ve site sakinlerinden müh. Dilek Zerey ile Serap Uysal, Yalıkent Sitesi Yöneticisi Sezai Tiyaloğlu ve site sakini Okan Deviren ile Denizatı Sitesi Yöneticisi Selahattin Güngör katıldı.

Gündoğan sakinleri ziyaretlerinde Başkan Kocadon’a, sahil şeridinde yapılan çalışmalardan ötürü, özellikle de sahil şeridi üzerinde düzenlenen, çevredeki ev ve sitelerde yaşayan vatandaşlarla birlikte çok sayıda kişinin faydalanabileceği Gündoğan Halk Plajı için teşekkürlerini etti.

Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum yarımadasının her bir bölgesinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek; belediye ekiplerinin yaz kış demeden mevsimsel koşullar elverdikçe hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşların memnuniyetlerini hissetmenin kendisini de çok memnun ve mutlu ettiğini ekleyen Başkan Kocadon, Gündoğanlı misafirlerine nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür etti.