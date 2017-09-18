Hasan Güleşçi koleksiyonunu Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışladı

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Sema Sagat, koleksiyoner Hasan Güleşçi, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç ve Deniz Müzesi Danışma Kurulu Üyesi M.Volkan Acar yer aldı.

40 yıldır dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı iş seyahatlerinde, hobi olarak deniz kabukları toplayarak koleksiyon haline getiren Hasan Güleşçi, Bodrum Deniz Müzesi’nde 2011 yılından bu yana sergilenmeye devam eden, dünyada 130 civarında aileye mensup yaklaşık 7000 adet deniz kabuğundan oluşan koleksiyonunu protokol ile müzeye bağışladı.

Protokol, bağışçı Hasan Güleşçi ile bağışı alan Bodrum Belediyesi adına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası adına da Mahmut Kocadon ile Deniz Müzesi Danışma Kurulu Üyesi M.Volkan Acar arasında imzalandı.

Başkan Mehmet Kocadon, Hasan Güleşçi’nin dünyanın dört bir yanından toplayarak özenle oluşturduğu deniz kabukları koleksiyonunun Bodrum Deniz Müzesi’ne çok yakıştığını ifade ederek "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bodrum’a dünya ölçeğinde çok değerli bir koleksiyon armağan ettiği için büyük mutluluk duydum. Bodrum denizcilik tarihinin en güzel ve en önemli örneklerini sunan Bodrum Deniz Müzesi, bu birbirinden muhteşem deniz kabuklarına ev sahipliği yapmaya devam ederek dünyaya da örnek olmayı sürdürecek" dedi.