Havai fişek ormanı yaktı

Edinilen bilgiye göre, Ula Göleti çevresinde bulunan tesisteki düğünde havai fişek ile birlikte dilek feneri uçuruldu. Patlatılan havai fişek tesisin çevresindeki ormanlık alana düştü. Ormanlık alandaki kuru otların tutuşması sonrası alevler gölet etrafındaki çam ormanlarına sıçradı.

Ula Göleti yakınında bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Helikopter Filosu ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Menteşe ve Ula Grup Amirliği ekipleri yangına yanan sahanın alt ve üst bölümünde bulunan yoldan müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı yangında soğutma çalışmaları başlatılırken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 2 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 tanker, bir dozer ve 55 söndürme işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe ve Ula Grup Amirliği 7 araç ve 16 personel ile müdahale etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yangının tesisteki düğün alanında atılan havai fişek ile çıktığı belirtilirken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Meydana gelen orman yangının çıkış sebebi, teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılmaktadır. Yangın saat 22.15’de kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.