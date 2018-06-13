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13 Haziran 2018 15:44

Hırsızlık şüphelileri mahkemeye çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan bir kişi dün akşam Kuşadası’nda yakalanarak bugün Milas Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

Hırsızlık şüphelileri mahkemeye çıkarıldı

13 Haziran 2018 15:44


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Selimiye’de ikamet eden Hasan Hüseyin S.’nin evinde hırsızlık olayı meydan geldi. Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde evin birkaç gün önce bir araç tarafından izlendiği belirlendi.


Araç plakası hakkında araştırma yapan ekipler, araç sahibinin Kuşadası’nda bulunan evinde arama yapılması talebinde bulundu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sahibinin evinde yapılan aramada Selimiye’den çalınan 3 adet bilezik, 1 adet kolye, 1 adet yüzük ve 15 bin 570 lira ele geçirildi.


Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden iki kişiden biri çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.U., bugün yeniden gözaltına alındı. I.U., yeniden mahkemeye çıkarıldı.




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