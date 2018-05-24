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24 Mayıs 2018 09:36

İran uyruklu hırsızlar tatil yaparken yakalandı

Muğla’nın Ula ilçesinde, İzmir’deki bir kuyumcudan çaldıkları paralarla tatil yapan İran uyruklu 3 şüpheli, kaldıkları apartta yakalanarak İzmir polisine teslim edildi.

İran uyruklu hırsızlar tatil yaparken yakalandı

24 Mayıs 2018 09:36


Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Sarraflar Sokağı’nda kuyumcu ve döviz bürosuna gelen 3 şüpheli, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 6 bin 500 Euro’yu çalarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden işyeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin İran uyruklu Reza S., Saced S. ile Reza B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kiralık bir otomobille Muğla’ya gittiklerini tespit eden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla polisiyle irtibata geçerek durumu haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Muğla polisi, şüphelilerin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’ndeki bir apartta tatil yaptıklarını tespit etti. Aparta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üst aramasında 2 bin 520 TL, 200 dolar ve 200 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Muğla’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir’e gönderildi.




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