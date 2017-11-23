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23 Kasım 2017 03:24

İzmir’de işlenen cinayetin zanlıları Bodrum’da Özel harekat polislerince yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı olayın 2 zanlısı Bodrum’un Dereköy Mahallesi’nde özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

İzmir’de işlenen cinayetin zanlıları Bodrum’da Özel harekat polislerince yakalandı

23 Kasım 2017 03:24


Alınan bilgiye göre Çiğli Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki ayrı otomobilde bulunan ve aralarında alacak verecek konusunun olduğu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 31 yaşındaki Ümmet Hüseyin Karaca yaşamını yitirirken, silahla vurularak ağır yaralanan Mustafa Gök ile Eren Gök ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.


Diğer otomobildeki 4 şüpheliden ikisi İzmir’de yakalanırken, E.E. ve K.Ü. isimli şahıslar, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahıslardan birinin babasının Bodrum’da yaşadığını tespit etti. 2 şüphelinin Bodrum’a kaçabileceği ihtimalini değerlendiren polis, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Muğla Özel Harekat ekipleri ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahıslardan birinin babasının yaşadığı Dereköy Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi. Durumu fark eden şüphelilerin kaçmaya çalışması üzerine polis havaya ateş açarak zanlıları yakaladı. Zanlıların yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına kaçama hazırlığında olduğu öğrenildi. Zanlılardan birinin montunun iç cebinde mermi ele geçirildi. 2 zanlı daha sonra İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi.




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