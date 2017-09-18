Jandarma okul servis denetimleri başladı

İçişleri Bakanlığı ve Muğla Valiliğinin talimatları doğrultusunda Muğla Menteşe İlçe Jandarma Trafik Timlerince Menteşe İlçesi ve Ula İlçesinde eş zamanlı olarak taşımalı eğitim okul servis araçları denetlendi. Bu kapsamda Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesi ile Dokuzçam Mahallesi, Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi ile Kızılyaka Mahallesinde bulunan İlk ve Orta Okulların taşımalı eğitim okul servis araçları kontrol edildi.

Yapılan kontrol sonucu 25 okul servis aracı denetlenirken, araçlarında eksiklik görülen sürücülere cezai müeyyide uygulandı. Ekipler ayrıca servis şoförlerine ve öğrencilere okul servislerinde nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirme amaçlı seminer faaliyeti de icra etti. Denetlemelerin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi.