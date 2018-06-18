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18 Haziran 2018 11:07

Kadem Mete ilçelerde ‘İmar Barışı’nı anlatıyor

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve yönetim kurulu ile birlikte Marmaris’in mahallelilerinde halka imar barışını anlattı.

Kadem Mete ilçelerde ‘İmar Barışı’nı anlatıyor

18 Haziran 2018 11:07


Değirmenyanı’ndan başlayarak Taşlıca ile beraber 7 mahallede İmar Barışı ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçmek istediğini belirten Mete, “31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapılar için e-devlet’e girerek orada istenen bilgileri eksiksiz doldurduğunuz taktirde ertesi gün sizin e-devlet sisteminize ödemeniz gereken imar rayiç bedeli geliyor. Bunu ödedikten sonra sizin e-devlet sisteminize yapı kayıt belgesi geliyor. Bu belgeyi aldıktan sonra artık evim, iş yerim yıkılacak diye korkmanıza gerek kalmıyor. Bunun dışında kalan bu bölgeyi ilgilendiren 2 husus var. Birincisi başkasının arazisine yaptıysanız, ikinci olarak devletin okul, hastane gibi belirlediği kamusal alanlara yaptıysanız imar barışından faydalanamazsınız." dedi.


İlçe Başkanı Osman Ülgen ise “İl Başkanımız, ben ve yönetimimiz vatandaşın cebine göz diken fırsatçılardan korumak ve doğru bilgileri vermek için buradayız. Bu tarz fırsatçılara karşı uyanık olmalıyız AK Parti İlçe Binamızda her gün bilgi alabileceğiniz arkadaşlarımız size yol göstermek için nöbette.” diye konuştu.




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