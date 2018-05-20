Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 16:46

Kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi

Bodrum’da kavşağa hızlı giren otomobil taklalar atarak durabildi.

Kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi

20 Mayıs 2018 16:46

Kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, dün gece Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyir halinde olan 07 HYF 46 plakalı cipin sürücüsü, Bitez Kavşağı’na hızlı ve kontrolsüz bir şekilde girdi. Kazada cip sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, karşı kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç