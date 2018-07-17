Kazada otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gerişburnu Mahallesi, Atatürk Caddesi ile Antalya - Fethiye Karayolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakkı Sarıman idaresindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zor’un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki Medine ile Hatice Nur Zor yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.