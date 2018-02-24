Kış ortasında 500 kişi Datça’da yüzdü

düzenlendi. Türkiye’nin birçok bölgesinden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yüzme yarışına katılan her sporcuya madalya verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleşen yüzme maratonu Datça Kumluk Plajı’nda iki ayrı kategoride yapıldı. Gençler ve veteranlar olmak üzere gerçekleşen yüzme maratonunun Datça ekonomisine de büyük katkı sağladığı açıklandı.

Kış Yüzme Maratonu’nda yüzücüler, plaj ile Fener Adası arasındaki 5 kilometrelik uzun ve plaj ile Club Datça Tatil Köyü İskelesi arasındaki 1.5 kilometrelik kısa parkurlarda mücadele etti. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Datça’da deniz suyu sıcaklığı da 17 derece olduğu belirtildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Kış yüzme maratonu 12 yıl önce başladı. 12 yıl önce Datça Kış Yüzme Maratonu’nun gelişmesi ve güzelleşmesi, komitenin kendi istekleriyle, hiçbir beklentisi olmadan, aynı şekilde devam ediyor. 12 yıl önce 13 sporcu ile başladığımız yarışları bugün 500 sporcuya ulaştırdık. Burada komitenin çok büyük desteği var” dedi.

Bursa’dan yüzme maratonuna katılan bir kadın sporcu ise, “Biraz zorluydu, dalgalar etkiledi ama bin 500 metre yüzdüm. Bu yıl dördüncü defa katıldım. Bursa’dan geliyorum. Hem tatil, hem yüzme, hem de madalya almak çok güzel” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Datça gibi bir yerde bir ekonomik hareket ve sosyal hareket oluyor. Burada insanlar bir araya geliyor, dostluklar kuruyor. Bu dostluklar bundan sonra da devam ediyor. Kış turizmi açısından da önemli bir örnek. 13 yarışmacı ile başlayan bu etkinlik, şu anda 500 yarışmacıya kadar çıktı.”