Klasik otomobillerle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar

70’e yakın klasik otomobilin sergilendiği etkinlikte vatandaşlar araçlarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

TR Classic Cars grubu tarafından Turgutreis Atatürk Meydanı’nda Klasik Otomobil Festivali düzenlendi. Festivalde en eskisi 1951 model, en yenisi 1975 model olmak üzere 70’e yakın klasik otomobil sergilendi. Otomobillere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da otomobillerin içine oturup dikkatle inceledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un da 3 klasik otomobili alanda yer aldı.

Organizasyonu düzenleyen TR Classic Car kurucusu Ozan Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Amacımız pek çok klasik aracı Bodrum’da bir araya getirmekti. 3 aylık bir hazırlık süreci oldu. 3 ay içinde burada bulunan araçların sahiplerine tek tek ulaşarak davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar geldiler. Bodrum’un yanı sıra İzmir, Çanakkale, Antalya, Ankara’dan gelen araçlarımız var. Yaklaşık 70 araç topladık. Organizasyonda ilçede bulunan klasik araba tutkunlarını bir araya getirip tanıştırıp kaynaştırmak istedik. Beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Araçlarımızın hepsi klasik araç. En yaşlı aracımız 1951 model, en yeni aracımız da 1975 model. Motosiklet kulüplerinden de katılanlar oldu. Organizasyona katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu organizasyonu seneye de daha büyüterek gerçekleştireceğiz. Festivalde Doğukan Alyar arkadaşımız canlı müzik dinletisi sundu. Sanatçı Erkan Can aramızdaydı. Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon da aramıza katılarak araçları tek tek inceledi. Bodrum’da bir ilki gerçekleştirdik. Bu kadar koleksiyonluk aracı bir araya toplamak çok zor oldu. Seneye daha büyük bir organizasyonla karşınızda olacağız.”

Klasik otomobiliyle festivale gelen Cengiz Ertan isimli vatandaş da otomobiliyle yarışlara katıldığını ifade ederek şunları dile getirdi: “Genelde yurtdışındaki yarışlara katılıyorum. Türkiye’de de bizim kulüplerin düzenlediği birçok organizasyona katılıyorum. Bu aracın özelliği bu bölgenin otomobili olması. Muğla’da rahmetli Sıtkı Koçman’ın ithal ettiği bir otomobil. Çok kötü bir vaziyetteydi, toparladık biraz. Bundan sonra Bodrum’da kalacak. Bundan sonraki organizasyonlarda getireceğiz.”

Tatil için Bodrum’a gelerek festivali gezen bir çift ise, “Tatil için geldik. Teyzelerimiz burada. Araçlar çok güzel. En çok da bir cip var onu beğendik” dediler.

Organizasyon, akşam saatlerine kadar devam etti.