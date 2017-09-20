Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Dalyan istikametinden Ortaca istikametine seyir halinde olan Nazlı G. yönetimindeki 48 RT 380 plakalı otomobil, Ekşiliyurt Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç önce karşı şeritte seyir halinde olan Meltem G. yöntemindeki 48 JJ 939 plakalı motosiklete, ardından kaldırımda bekleyen Yaren Ö. isimli bir öğrenciye çarparak, yol kenarındaki markete girdi.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Nazlı G., motosiklet sürücüsü Meltem G. ve kaldırımda bekleyen Yaren Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ortaca Devlet ve Özel Yücelen Hastanesi’ne kaldırdı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.