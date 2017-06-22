Koray Avcı, Bodrum koylarında stres attı

2015 yılı Ağustos ayında yayımladığı "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Koray Avcı, 23 Haziran’da İzmir Alaçatı’da başlayacağı yaz konserleri öncesi Bodrum’da tatil yapıyor. Avcı, Bodrum koylarında yaz konserleri öncesi stres atarken, Akvaryum Koyunda karşılaştığı Bodrumspor taraftarlarıyla da kısa süre sohbet etti. Koyu bir Ankaragücü taraftarı olduğu öğrenilen Koray Avcı, Bodrumspor bayrağı ile taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, bu sene tarihinde ilk kez 2. Ligde mücadele edecek olan Bodrumspor’a başarılar diledi.

Koray Avcı yaz konserleri kapsamında 1 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da da sevenleriyle buluşacak.