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13 Temmuz 2018 16:15

Köyceğiz Gölü’nde temizlik

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği’nin girişimi ile Köyceğiz’de temel amacı farkındalık oluşturmak olan su altı ve kıyı temizliği yapıldı.

Köyceğiz Gölü’nde temizlik

13 Temmuz 2018 16:15


Gölden her yıl olduğu gibi yine çok sayıda cam ve plastik şişe, poşet, otomobil lastiği, tekne halısı, masa örtüsü, tabak, buzluk, bahçe şemsiyesi de dahil olmak üzere tepsi ve metal-plastik gibi birçok atık malzeme çıkarıldı.


Dernek Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, kirlenmeye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği çalışmaları başlatıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi; "Köyceğiz Gölü, giderek artan bir şekilde kirlenmekte, tahribat çoğu zaman geri dönüşü olmayan yaralar açmaktadır” dedi. Gölün temiz olmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi “Göl temiz olursa turizm, tarım, balıkçılık, ekonomi ve doğa olur. Dernek olarak, kirliliğe dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla, sembolik olarak her yıl gelenekselleştirdiğimiz sualtı ve kıyı temizleme çalışması yapıyoruz. Gölü ve doğayı korumak tüm Köyceğizlilerin asli görevi olmalıdır. Çünkü biz bu çevreye aitiz ve temizliğinden sorumluyuz. Etkinlik tatil dönemine rastlamasına rağmen güzel bir katılım ile gerçekleşti. Etkinliğe katılan duyarlı tüm üye ve destekçilerimize ve özellikle gönüllü olarak gelen dalgıçlarımız Mehmet Neşet Kabaklı ile Fatih Demir’e, Mustafa Ilık’a, Köyceğiz Belediyesine ve temizlik Personeline yürekten teşekkür ederiz."




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