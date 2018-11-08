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Marmaris'e Çinli turist ilgisi her geçen gün artıyor

Çin’in Beijing Normal Üniversitesinde asistan profesör olarak görev yapan Yuanyuan Fu ve arkadaşları tatil için Marmaris’i tercih etti.

Çin'in Beijing Normal Üniversitesinde asistan profesör olarak görev yapan Yuanyuan Fu ve arkadaşları tatil için Marmaris'i tercih etti.


Kasım ayında bölgeye tatil yapmaya gelen Çinli turistlerin ilgi odağı Marmaris Belediyesi'nin 2013 yılında açılışını yaptığı Çin Parkı oluyor. Kardeş şehir Jinan Belediyesi ile birlikte yapılan parkta fotoğraf çektiren ziyaretçiler bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Marmaris tanıtımına katkı sağlıyorlar. Çinli turistler Marmarislilerin ev sahipliğinden de son derece memnun kaldıklarını belirtiyorlar.

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