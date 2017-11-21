Marmarisliler ünlü isimlerle etkinliğe doyacak

25 Kasım Cumartesi günü Moğollar konseri, 19 Aralık Salı günü Savaş Dinçel’in yazdığı İlker Ayrık ve Aykut Taşkın’ın rol aldığı “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunu ve 13 Ocak Cumartesi günü Usta Oyuncular Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in birlikte sahne aldıkları “Sanat” oyunu Marmarisli sanatseverlerle buluşacak.

Her ay birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Akademi Garaj Marmaris 25 Kasım Cumartesi günü Moğollar’a ev sahipliği yapacak. Anadolu Pop tarzının oluşmasını sağlayan Moğollar, nice yaşanmışlıkları ve öyküleri anlattıkları müzikleriyle Marmarisli hayranlarıyla buluşacak.

Yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi veren Akademi Garaj Marmaris Kurucu Müdürü Usta Oyuncu Cengiz Sezgin Moğollar konseri ile etkinliklerini devam edeceklerini söyledi. Sezgin; “Moğollar bu yıl sanatta 50’inci yıllarını kutluyor. Marmaris’e daha önceleri gelip konser verdiler. Moğollar, Marmarisliler için çok özel bir sanatçı topluluğu. Onlarda Marmaris’i çok seviyor. O nedenle Kasım ayı etkinliğimizde Akademi Garaj Marmaris olarak Moğollar’ı uygun bulduk. 1960’lı ve 1970’li yıllarda çıkardıkları albümlerle büyük başarı sağlayan ve Anadolu rock müziğinin gelişmesinde önemli rol oynayan Cahit Berkay, Engin Yörükoğlu, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal’dan oluşan Moğollar konseri 25 Kasım Cumartesi günü saat 21.00’da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde başlayacak” dedi.

Uçurtmanın Kuyruğu Tiyatroseverler ile Buluşuyor

19 Aralıkta da Savaş Dinçel’in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunu Marmarisli tiyatroseverler ile buluşacak. Oyunda Ben Bilmem Eşim Bilir dizisinin başrol oyuncusu İlker Ayrık ve Aykut Taşkın rol alıyor.

19 Aralıkta saat 20.30’da Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde gösterime girecek olan oyunda çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini saplantıya dönüştürmüş bir adamın intihar öncesi, hiç tanımadığı bir adam ile biraraya gelmesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Usta Oyuncular Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in birlikte sahne aldıkları “Sanat” oyunu 13 Ocak’ta yine Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde Marmarisli sanatseverler ile buluşacak.