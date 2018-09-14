Marmaris'te 10 hektar alan kül oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan orman yangınında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 19.00 sıralarında Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 31arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 14 su ikmal aracı, 5 dozer, 1 helikopter, 16 teknik personel, 8 muhafaza memuru, 155 yangın söndürme işçisi ve 150 çevre sakininin katılımıyla müdahale edildi. 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebi araştırılıyor.