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Marmaris'te 10 hektar alan kül oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan orman yangınında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan orman yangınında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat 19.00 sıralarında Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 31arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 14 su ikmal aracı, 5 dozer, 1 helikopter, 16 teknik personel, 8 muhafaza memuru, 155 yangın söndürme işçisi ve 150 çevre sakininin katılımıyla müdahale edildi. 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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