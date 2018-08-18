Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 12:45

Marmaris’te 200 polisle huzur operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan Muğla’ya gelen tatilcilerin güvenliğini sağlanırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de eğlence mekanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Marmaris’te 200 polisle huzur operasyonu

18 Ağustos 2018 12:45


Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik ekipleri Marmaris’teki eğlence mekanlarına 200 polis ve iki narkotik köpeği ile huzur operasyonu gerçekleştirdi. Marmaris sahilindeki eğlence mekanlarında başlayan huzur uygulamasında ekipler belirlenen adreslerde kimlik kontrolü yaparken narkotik köpekleri Oskar ve Hera da hassas burunları ile uyuşturucu aradı.


Sahil bölümündeki uygulamanın ardından ekipler gece saat 00.30’da Barlar Sokağındaki eğlence mekanlarında uygulama gerçekleştirdi. Barlar sokağında yaklaşık 2 saat süren uygulamanın ardından operasyon sonlandırıldı. 90 eğlence mekanı ve barda yapılan uygulamada 250’ye yakın GBT uygulaması ve araması olan 4 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç