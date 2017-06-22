Marmaris’te, “Duman” operasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile külliyede buluştuğu iftar yemeğinde uyuşturucu madde ile top yekûn mücadele başlatılacağını vurgu yapması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. 81 ilde saat:12.00’de eş zamanlı olarak başlatılan “Duman” adı verilen denetimler Marmaris İlçesinde gerçekleştirildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Büro Grup Amirliği ve Terör ve Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi önünde bir araya geldi. Polislere gönderilen talimat okunarak denetimler başladı.

İlçe merkezi, Armutalan, Beldibi ve İçmeler Mahallesi’nde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan 20 işletmeye eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Polislere İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğünden memurlar da eşlik etti. İki saat içinde 20 işletmede yapılan denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olduğu belirlenen gümrük kaçağı 94 adet elektronik sigara, 243 paket tütün ve 189 adet nargile malzemesi, 3 bin adet (dal) filtreli sigara sarma kâğıdı olarak da bilinen makaron ele geçirildi. Ayrıca vergi levhaları denetlendi. Denetimler esnasında polisler gümrük kaçağı ürünler ile tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yasa ve mevzuatlarla ilgili esnafa bilgilendirmede bulundu.

20 işletmeci ve ele geçirilen bir minibüs gümrük kaçağı malzemeler Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne getirildi. 20 işletme sahibine 5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu’na göre işlem yapıldı. Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri ise işletmecilere vergi kanunlarına muhalefet etmekten tutanak tuttu. İşlemleri tamamlanan işletmeciler serbest bırakıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Türkiye her yerinde eş zamanlı başlatılan “Duman” adı verilen denetimlerimiz haftanın çeşitli günlerinde devam edecektir. Denetim esnasında esnaflarımızda yasa ve mevzuatlar konusunda bilgilendirilmektedir” dedi.