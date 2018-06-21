Marmaris’te hayvan severlerden suç duyurusu

Marmaris’te aralarında yerleşik yaşayan yabancılarında bulunduğu hayvan severler, besledikleri köpekleriyle adliye önünde bir araya geldi. Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesilerek ölen yavru köpeğin fotoğrafları ve üzerinde “ Yeter artık cezalar artsın ”, “ Bugün bana yarın kime?” ve “Bizde canız mal değil” yazılı dövizleri taşıyan hayvan severlere cübbeleriyle avukatlar destek verdi.

Adliye önünde 1 dakika sessizce bekleyen hayvan severler adına Marmaris Baro Temsilcisi Avukat Ayşe Dicle Ünlü basın açıklaması yaptı. Biz, hayvan severler ve yaşam hakkı savunanlar, ormanlık alanda patileri ve kuyrukları kesilerek ölüme terk edilen yavru köpek için tek yürek olarak toplandıklarını söyleyen Avukat Ünlü, “ Toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artırılarak uygulanan zulmün sembolü haline geldi. Biz tüm hayvan hakları savunucusu ve korucusuyuz, tüm hayvan hakları ihlali karşısındayız. Yavru köpeğin bakışlarını yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayarak zulüm için suç duyurusunda bulunduk. Hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli ve uygulanabilinir yasaların düzenlenmesi zorunludur” dedi. Açıklama sırasında bazı kadınların gözyaşları döktüğü görüldü. 10 dakika bekleyen hayvan severler ardından adliyeye girerek tek tek suç duyurusunda bulundu.