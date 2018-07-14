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14 Temmuz 2018 20:17

Marmaris’teki otelde 15 Temmuz hain darbe girişiminin izleri muhafaza ediliyor

Marmaris’te, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisi olarak kullandığı ve şehit olan koruması Mehmet Çetin’in odası ziyaretçiye kapalı tutularak, ilk günkü hali gibi korunuyor.

Marmaris’teki otelde 15 Temmuz hain darbe girişiminin izleri muhafaza ediliyor

14 Temmuz 2018 20:17


Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY mensubu bir grubun 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Marmaris ilçesinde saldırdıkları 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve koruması şehit Mehmet Çetin’in odası ilk günkü gibi ziyaretçiye kapalı muhafaza ediliyor. Otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyen 2 odada eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Ziyaretçiye kapalı olan odalarda halen atılan kurşun ve el bombası izlerini koruyor. Girdiği çatışmada FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından şehit edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruması Mehmet Çetin’in kaldığı odada 40 kurşun atıldığı izlere verilen numaralarla görüldü. Başkan Erdoğan’ın çalışma ofisi ve yanındaki şehit Çetin’in odasına FETÖ/PDY mensupları tarafından atılan yaklaşık 120 mermi isabet ettiği tespit edildi.


Başkan Erdoğan’ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masada halen boş A4 kağıtlarının durduğu, dinlenme odasındaki seccadenin ve tespihin bırakıldığı yerde muhafaza edildiği görüldü.


Otel yönetiminden yapılan açıklamada, “1 Ağustos tarihine kadar 1800 kişilik otelimiz doludur. Yarısından fazlası Türk müşterimiz mevcut. Tatilcilerimizin bazıları 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programına katılmak için önceden rezervasyon yaptırarak geldi. Çatışmanın olduğu odaları görmek isteyenlere müsaade vermiyoruz” denildi.




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