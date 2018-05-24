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24 Mayıs 2018 17:06

Mavi Bayrak’tan Marmaris Belediyesi’ne ödül

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) her yıl ‘Mavi Bayrak’ programını kapsamında verilen ‘En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ ödülünü Marmaris Belediyesi aldı.

Mavi Bayrak’tan Marmaris Belediyesi’ne ödül

24 Mayıs 2018 17:06


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 2001 yılından itibaren her yıl ‘’Mavi Bayrak’’ programı kapsamında verilen ‘’En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’’ ödülüne Marmaris Belediyesi layık görüldü. Uluslararası Mavi Bayrak Ödülleri’nin korunması ve yıllar itibariyle devamlılığı, bulunduğu yöresinde çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılması göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede sınırlarında 21 mavi bayrak dalgalanan Marmaris Belediyesi ödül aldı. 13 Nisan 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesinden ve TÜRÇEV tarafından oluşturulan Jüri iyeleri ile yapılan değerlendirme sonucunda plaj kategorisinde dört belediye ve iki otel ödüle layık görüldü. Dört belediyeden biri de Marmaris Belediyesi oldu. Ödüller sahiplerine Temmuz ayında yapılacak Ulusal Mavi Bayrak Töreni’nde verilecek.




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