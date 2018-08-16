Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’nün kazananları belli oldu

’sü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Anma Günleri’nde bu yıl iki eser ödüle layık görüldü.

Her yıl çeşitli dallara düzenlenen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu sene şiir dalında verildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 14 yazar arasında jüri tarafından yapılan değerlendirmede Mehmet Mümtaz Tuzcu’nun ‘Keşifbaz’ ve Hüseyin Peker’in ‘Toz Bile Değilken’ adlı eserleri bu yılki ödülü paylaşacak. Bu yıl ayrıca İbrahim Ergin’in ‘Aşkın Bana İhtiyacı Var’ adlı eserine de ‘Jüri Özel Emek Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmacılar tarafından gönderilen eserleri incelemek üzere bir araya gelen Ataol Behramoğlu, Eray Canberk, Arife Kalender, Erdal Alova ve Turgay Fişekçi’den oluşan jüri 14 yazar arasında değerlendirmede bulundu. Mehmet Mümtaz Tuzcu’nun ‘Keşifbaz’ ve Hüseyin Peker’in ‘Toz Bile Değilken’ adlı eserleri arasında bir seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri her iki yarışmacının eserlerinin bu yıl ki ödülü paylaşması adına karar verdi. Yarışmada dereceye giren 2 eserin sahibine ödülü 2 Eylül tarihinde Ören’de düzenlenecek gecede verilecek. Kazanan 2 eserin sahibi 3 Bin TL’lik para ödülünü paylaşacak.

Bu yıl 13.’sü düzenlenecek Melih Cevdet Anday Anma Günleri kapsamında 1 Eylül Cumartesi günü Tolga Çandar sahne alacak. Etkinliğin ikinci günü olan 2 Eylül Pazar akşamında saat 20.30’da başlayacak ödül töreni sonrası usta şair Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin izleyenlere şiir ve gitar dinletisi sunacak.