MHP Bodrum’da toplu istifa

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı’na kayıtlı 250 kişi bugün Bitez Adliyesine giderek İlçe Seçim Kuruluna istifalarını sundu. İstifalarının ardından Bitez Mahallesi’nde bulunan bir kafede toplanan grup basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına eski Konacık Belediye Başkanı ve MHP eski Bodrum ilçe başkanlarından Mehmet Tosun, eski Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, eski İlçe Başkanlarında Osman Yetgin, eski Kadın Kolları Başkanlarından Melek Toçu Yılmaz, belde başkanları, Bodrum Belediyesi bağımsız meclis üyelerinin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.

Basın açıklamasını okuyan MHP eski ilçe başkanlarından İlhami Karadağ “Bugün ne yazık ki içimiz kan ağlayarak vermiş olduğumuz bir kararı neticelendirdik” dedi. Karadağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Malumunuz uzun süredir MHP’nin öncelikle demokrasiyi içine sindirememesi ve akabinde partinin uzun yıllar hizmetinde koşmuş gönüldaşlarımızın ihraçları, sonrasında MHP’nin asli rotasından çıkmış olup tüzel kişiliğini bitirme noktasına getirmesi bizi bugünlere getirdi. Bugün bizler MHP’den kimimiz 50 yıl, kimimiz 40 yıl hizmet veren gönüldaşlarımızla bu partide daha fazla hizmet veremeyeceğimiz, ülkemizin, milletimizin menfaatlerine daha fazla kol kanat geremeyeceğimiz, sahip çıkamayacağımız kanaati hasıl olduğu için topluca istifa kararı almış bulunuyoruz. 680 civarında kayıtlı üyesi bulunan MHP Bodrum’dan 250 civarında üyesi istifa etmiş. Önümüzdeki günlerde bu furyanın devam edeceği kanaatindeyiz. MHP’nin içini boşaltma noktasına getirenlere ‘hayırlı uğurlu olsun’ demek istiyorum. Üzgünüz, kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Ben MHP’de 50 yılı geride bıraktım. 50 yıl hizmet ettiğim bir davada, bugün ne yazık ki bu partinin içerisinde bulunamayacağım diyerek bir dönüş yapmak mecburiyetinde kaldım” dedi.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi: "İstifalar ilgili gerekli açıklamaları Genel Merkezimizde ve İl Başkanlığımızdan yapacaklardır. Bana gelen bilgiye göre ise istifa eden kişi sayısı 138 bunun 20’si ise parti üyesi değildir."