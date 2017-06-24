Milas zeytinyağları tek tek tescilleniyor

Milas ilçe sınırları içindeki memecik türü zeytinlerden elde edilen zeytinyağına Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından coğrafi işaret patenti alınmasından sonra üretici firmalardan ardı ardına coğrafi işaret etiket istemi geliyor. MİTSO’dan üçüncü olarak coğrafi işaret etiketini TARİŞ, ‘Milas’ adıyla özel olarak ürettiği zeytinyağlarını coğrafi işaret etiketi yapıştırarak tescilledi.

TARİŞ’in coğrafi işaret etiketi almak için yaptığı başvuruda sunduğu örnek zeytinyağı, akredite olmuş laboratuvarlar tarafından kimyasal ve duyusal analize tabi tutulmuş ve Milas zeytinyağının coğrafi işaret özelliklerine sahip olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine TARİŞ’e talebi doğrultusunda 1000 tane coğrafi işaret etiketi teslim edildi. TARİŞ’in ‘Milas’ adıyla satışa sunduğu zeytinyağı artık coğrafi işaret etiketli olarak satılacak.

Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte artık daha özenli bir zeytinyağı üretimi yapılması gerektiğini vurgulayan S. S. 153 No’lu Zeytin, Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül; “Artık zeytinin sahibine de, zeytinin sıkıldığı fabrikanın yöneticisine de çok büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Bundan sonra yağımızın kalitesini korumak amacıyla çok dikkatli üretim yapmak zorundayız” dedi.

TARİŞ’in modern bir işletmecilik anlayışıyla çalıştığını ifade eden Kamil Gül; “Bizde 4 sıkım makinesi var; bunlardan birisi özel olarak organik sertifikalı ve soğuk sıkım yapılacak zeytinler için ayrıldı. Bir diğer makinemiz sadece baştan hasat edilmiş zeytinler için ayrıldı. Bir makinemiz ise sadece dipten toplanmış zeytinler için kullanılıyor. Bu nedenle coğrafi işaret koşullarına en uygun üretimi yapma konusunda çok dikkatli davranıyoruz. Ayrıca, çıkan zeytinyağını 1 buçuk milyon kg. kapasiteli krom/nikel tanklarda saklıyoruz. Sıkım için gelen zeytinleri asla çuvallarda tutmuyor, 400 / 450 kg’lık kasalara koyuyoruz. Yani, coğrafi işaret koşullarına uygun şekilde zeytinyağı üretmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de TARİŞ’in kendi alanında örnek bir kuruluş olduğunu ve üreticinin büyük bir destekçisi olduğunu belirterek “Coğrafi işaret koşullarına uygun zeytinyağı üretmek için TARİŞ’e çok büyük bir görev düşüyor. TARİŞ’in bu konuda önderlik yapacağını biliyoruz ve TARİŞ’in bu yöndeki çalışmalarına büyük önem veriyoruz. TARİŞ’in ‘Milas’ adıyla zeytinyağı üreterek pazara sunması bizi çok mutlu etti” dedi.