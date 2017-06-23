Milas’ta Kabotaj Bayramı etkinlikleri belli oldu

yıldönümü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek.

Milas bağlı Güllük Mahallesi’nde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Güllük Liman Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerde çeşitli aktiviteler ve konserler yer alacak. 1 Temmuz Cumartesi saat 10’da Atatürk anıtı önüne çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayacak etkinliğin açılış konuşması Güllük Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya tarafından yapılacak.

Liman Başkan Vekili Çankaya’nın konuşmasının ardından ise Folklor ekipleri kısa bir gösteri yapacak. Protokol daha sonra tekne ile açılarak Deniz Şehitleri anısına denize çelenk bırakacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca Milas İlçe Müftülüğü tarafından saat 12.30’da Güllük Camii’nde Deniz Şehitleri için mevlit okutulacak. Şenliğin akşam etkinlikleri ise saat 20’de düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası önünden başlayacak kortej yürüyüşüne bando ekipleri de eşlik edecek.

Güllük, Hakan Altun konseri ile coşacak

Kortej yürüyüşünün ardından Milas Belediyesi tarafından futbol sahasında düzenlenecek olan konser etkinliklerine geçilecek. Saat 21’de başlayacak konserde ilk olarak sahneye Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfonik Kent Orkestrası çıkacak. Ardından ise arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahneye çıkarak şenliğe katılanlara unutulmaz bir konser verecek.

Yağlı direk yine nefesleri kesecek

2 Temmuz Pazar günü ise geleneksel hale gelen yarışlar düzenlenecek. Yüzme, denizden tabak çıkartma, tekne ve yağlı direk gibi birçok etkinlik izleyenler tarafından heyecanla takip edilecek. 91. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yarışların ardından sona erecek.

Milas Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tüm Milaslıları davet etti.