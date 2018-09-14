Milas'ta kadın doğum doktoru tutuklandı

Yıl Devlet Hastanesinde görev yapan bir kadın doğum uzmanı, polisin rüşvet ve kayıt dışı kürtaj iddiasına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında sekreteriyle birlikte gözaltına alındı. Kadın Doğum Uzmanı Doktor K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, gözaltına alınan sekreteri S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Yıl Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan doktor K.K. ve sekreteri S.D., hastalardan para alındığına ve kayıt dışı kürtaj yapıldığına yönelik ileri sürülen iddiaların ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadelerin ardından doktor K.K. ve sekreteri S.D., mahkemeye çıkarılmak üzere Milas Adliyesi önüne getirildi. Adliyenin önünde büyük bir kalabalık oluşturan doktorun yakınları ve hastaları; zanlılar adliyeye çıkarılırken sloganlar atarak yanında olduklarını söylediler. Doktor ve sekreter, adliyede alkışlarla polis eşliğinde mahkemeye çıkarıldı.

Doktor K.K.; hastalarından para aldığı ve kayıt dışı kürtaj yaptığı, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Sekreter S.D. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.