Milas’ta Kazıklı Sahili temizlendi

Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik kıyı şeridinde oluşan kirlilik, yöre halkını harekete geçirdi. Mandalya Marina, Kazıklı ve Bozbük Muhtarlığı, Gözde Gözleme Evi önderliğinde; tekne sahipleri, marina çalışanları, yöre halkının katılımıyla bir araya gelen 25-30 kişilik topluluk, çöpleri tek tek toplayarak temizlik yaptı.

Herkesi çevreye saygılı davranmaya davet eden Mandalya Marina Müdürü Çağlar Sayan, kıyı temizliği etkinliğini gerektiği takdirde tekrarlayabileceklerini belirterek, “Amacımız yaşadığımız çevreyi korumak ve gelecek nesillere örnek olmak. Bu nedenle oldukça kirli olan 2 kilometrelik kıyı şeridinde temizlik kararı aldık. Mandalya Marina, Kazıklı ve Bozbük Muhtarlığı, Gözde Gözleme Evi önderliğinde; tekne sahipleri, marina çalışanları, yöre halkının katılımıyla çevremizi temizledik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz çöplerini çevreye atmamaları ve yaşadığımız yeri korumalarıdır” diye konuştu.