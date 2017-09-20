Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 12:14

Milas’ta Kazıklı Sahili temizlendi

Muğla Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik kıyı şeridi, çevre duyarlılığına sahip gönüllüler tarafından temizlendi.

Milas’ta Kazıklı Sahili temizlendi

20 Eylül 2017 12:14


Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik kıyı şeridinde oluşan kirlilik, yöre halkını harekete geçirdi. Mandalya Marina, Kazıklı ve Bozbük Muhtarlığı, Gözde Gözleme Evi önderliğinde; tekne sahipleri, marina çalışanları, yöre halkının katılımıyla bir araya gelen 25-30 kişilik topluluk, çöpleri tek tek toplayarak temizlik yaptı.


Herkesi çevreye saygılı davranmaya davet eden Mandalya Marina Müdürü Çağlar Sayan, kıyı temizliği etkinliğini gerektiği takdirde tekrarlayabileceklerini belirterek, “Amacımız yaşadığımız çevreyi korumak ve gelecek nesillere örnek olmak. Bu nedenle oldukça kirli olan 2 kilometrelik kıyı şeridinde temizlik kararı aldık. Mandalya Marina, Kazıklı ve Bozbük Muhtarlığı, Gözde Gözleme Evi önderliğinde; tekne sahipleri, marina çalışanları, yöre halkının katılımıyla çevremizi temizledik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz çöplerini çevreye atmamaları ve yaşadığımız yeri korumalarıdır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Açık
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç