Milas’ta motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Milas’ta çevreyolu Halilbey Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milashan otel önünde meydana gelen olayda Yetkin Yıldız idaresindeki 48 U 6732 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nagihan Kurtaran’a çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Yetkin Yıldız ve yaya Nagihan Kurtaran yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Yetkin Yıldız Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne, yaya Nagihan Kurtaran ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.