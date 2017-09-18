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18 Eylül 2017 17:26

Milas’ta öğrencilerin güvenliği jandarmaya emanet

Muğla Milas’ta yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla harekete geçen jandarma ekipleri, servis araçlarını denetimden geçirerek minik öğrencilere emniyet kemeri eğitimi verdi.

Milas’ta öğrencilerin güvenliği jandarmaya emanet

18 Eylül 2017 17:26


Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okulların çevresini ve servis araçlarını kontrol etti. Özellikle öğrencilerin güvenliği için okul servislerini tek tek denetleyen jandarma ekipleri, araçlardaki güvenlik tedbirlerinin uygulanması için sürücüleri uyardı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Selimiye Mahallesi’ndeki toplam 3 okul yöneticisiyle görüşüldü ve 24 adet okul servisi aracı denetimden geçirildi.


Selimiye Jandarma Karakol Komutanı’nın da bizzat refakat ettiği jandarma asayiş ekipleri, öğrencilere emniyet kemeri eğitimi de verdi. Emniyet kemerinin yolculuk sırasında yaşanabilecek olan kazalarda yolcuların güvenliği için büyük önem arz ettiğini belirten jandarma ekipleri, minik öğrencilere uygulamalı olarak emniyet kemeri kullanımını gösterdi. Jandarmanın denetiminden ve emniyet kemeri eğitiminden oldukça memnun olduklarını ifade eden öğrenci velileri, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.




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