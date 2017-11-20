Milas’ta şoförlere ‘öfke kontrolü’ eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı işbirliğinde, şoförlere stresle başa çıkma eğitimleri gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, MUTTAŞ ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik ‘Yolcu Sürücü İlişkileri’ eğitimi verilmesini kararlaştırdı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından şoför personeline yönelik, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Toplantı Salonu’nda eğitim verildi.

Yaklaşık 250 şoförün katıldığı eğitimden, sadece MUTTAŞ ve ÖTTA şoförleri yararlandı. 29 Eylül-19 Kasım tarihleri arasında yapılan eğitimde; her bir şoför 4 saat ve 6 saat olmak üzere toplam 10 saat eğitim aldı. Eğitimler; saat 08.00-12.00 ve 14.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşti. Her şoför, 1 günde 4 ve 6 eğitim aldı ve iki günde eğitimleri tamamlandı.

Eğitim grupları ilçe koordinatörleri ve kooperatif başkanlığınca müşterek olarak planlandı. Eğitimin ardından, şoförleri katılım belgesi takdim edildi. Katılım belgesi alamayan sürücülerin, toplu taşıma araçlarında şoförlük hizmeti veremeyeceği öğrenildi.

“Daha kaliteli taşıma için"

Şoförlere; öfke kontrolü ve stres yönetimi, zor insanlarla başa çıkma, kişisel bakım ve imaj yönetimi, kurum kültür uyumu, müşteri memnuniyeti alanında dersler verildi.

Gerçekleşen eğitimin ardından Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, şoförlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirterek: “Toplu taşıma araç şoförleri, adı geçen konularda eğitim alıp bilgilerini tazeledi. Eğitimlerde daha çok yolcu-şoför ilişkileri, öfke-stres kontrolü zor yolcularla başa çıkma taktikleri üzerinde duruldu. Eğitimlere, şoför esnafı yoğun ilgi gösterdi. İçerikte, uygulamalı eğitimler yapıldı. Bu tür çalışmalar, servis ve taksi şoförleri için de ilerleyen zamanlarda uygulanacak. Hizmet içi eğitimler süreklilik kazanacak. Eğitimlerle birlikte amacımız; kaliteli, konforlu bir taşıma yapılmasıdır.” dedi.