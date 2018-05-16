Milas’ta zeytinlik yangını

Ekipler yangına müdahalede bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre; Bafa Mahallesi, Mersinet Kırı Mevkii’nde yer alan bir zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın etkisiyle büyüme tehlikesi bulunan yangına dört bir yandan müdahale ediliyor. Şuan itibariyle yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı bildirildi.