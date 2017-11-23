Milas’tan 81 ile gönül köprüsü

Milas’ta, Türkiye’de ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak hazırlanan “Hediyem 81 ildeki 81 öğretmenine” projesi kapsamında; 81 ildeki öğretmenlere Milas’ın simgesi haline gelen ürünlerden oluşan hediye paketi gönderildi. Milas’tan gelen hediyeleri teslim alan öğretmenler; büyük bir mutluluk yaşayarak, hediyeler için teşekkür etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla; imzalanan protokolle Milas Kaymakamlığı, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen “Hediyem 81 ilin 81 öğretmenine” projesi, hediye paketlerinin hazırlanması ve kargoya verilmesiyle başladı.

Gerçekleştirilen projeye, Milas’ta öğrenim gören lise öğrencileri de destek verdi. Milas’taki kartpostallık fotoğrafları, hediyelik eşyalar üzerine basan teknik meslek lisesi öğrencileri, 81 ilde görev yapan 81 öğretmene gönderilmek üzere; ilçeyi simgeleyen zeytinyağı, bal, zeytinyağı sabunu, balık, çeşitli kitaplar ve mektupların yer aldığı özel bir hediye paketi hazırladılar. Hediye paketleri daha sonra Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan tarafından 81 ile gönderilmek üzere kargoya verildi.

Hediye paketlerini almaya başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü sürpriziyle büyük bir mutluluk yaşadı ve o anları çektikleri video ile anlattı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, projeyle birlikte hem 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını hem de Milas’ın tanıtımına katkı sağladıklarından bahsederek: “Projemizin en önemli özelliği şu; ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamını pekiştirilmesi adına sadece ilçemizdeki öğretmenlerimizi değil, 81 ilimizde hudut boylarında, yurdun dört bir tarafında fedakârca görev yapan öğretmenlerimizi de unutmadık. Onlara da projemiz kapsamında hazırlamış olduğumuz hediyelerimizi gönderdik. Bu projeyle birlikte; Milas’ı hiç bilmeyen ve görmeyen, Artvin’de hala görev yapmakta olan ilkokul öğretmenime de hediye paketimizi yolladım. Bu beni çok mutlu etti.” dedi.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, gerçekleştirilen proje ile ilgili şunları kaydetti “Baş öğretmen Atatürk’ün mülki amirlere şehrin girişinde öğretmenleri karşılama talimatı verdiği bu yüce mesleği yapan öğretmenlerimizi hatırlamak için, onlara bir nebze çam sakızı çoban armağanı bir hediye göndermiş bulunmaktayız. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum.”

Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, tüm Türkiye’nin her bir köşesine hediyelerin gönderildiğini bildirerek: “Yöremize has üreticilerimizin üretmiş olduğu doğal ürünlerden birer koli yapıp hediye olarak 81 ilimize göndermiş bulunmaktayız. Bu vesileyle Hakkari’den Edirne’ye, Sinop’tan Adana’ya kadar şuan görevlerinin başında olan öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutlamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yaptıkları okullarda hediyelerini alan öğretmenler, Milaslı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.