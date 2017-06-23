Miniklerin yelken heyecanı

B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi antrenörleri tarafından Bodrum’da yaşayan ve yaz tatillerini Bodrum’da geçiren öğrenciler için verilen kurslarda yeni yelkenciler ilk kez yelken yapmanın heyecanını yaşıyor.

Yelken yaz kurslarına katılan minik deniz sevdalılarına yelken dışında çevre bilincinide öğreten antrenörler, gün boyu yeni sporcularla yakından ilgileniyor. Yaz boyunca 6 dönem açılacak kurslardan ilkinde, 25 optimist, 5 laser olmak üzere 30 öğrenci ilk kez yelken ile denize açılırken, yelken tecrübeli diğer sporcularda yeni yelkencilere bilgilerini aktarıyor. 2 Haftalık eğitimlerin sonunda sertifikalarını alacak yeni yelkenciler gösterdikleri performanslara göre de B.B. Bodrumspor’un sporcusu olarak Bodrum’u ulusal ve uluslararası yarışlarda temsil etme fırsatını yakalayacak.

Öte yandan 30 Haziran’da bitecek birinci dönem kursunun ardından 3 Temmuzda yeni dönem başlayacak.