Zeytin Hasat Şenliği’ne davet etti.

MİTSO yöneticileri ziyaretler sırasında üyelerinin çeşitli konulardaki sorunlarını, dilek ve önerilerini de not ettiler. MİTSO üyesi işyerleri Zeytin Hasat Şenliği’ne tam destek sözü verdiler.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Koray Türkoğlu, Selimiye’deki oda üyesi işyerlerini ziyaret ettiler. Ziyaretler sırasında üyelerin oda çalışmaları konusunda dilek ve önerileriyle sorunlarını da not eden MİTSO yöneticileri, üyelerini 25 - 26 Kasım’da yapılacak 4. Zeytin Hasat Şenliğine, Mart ayında yapılacak Milas 9. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Nisan ayında yapılacak 2. Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’na davet ettiler.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Zeytin Hasat Şenliği’nin Milas’ta kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminde üreticilerin yanı sıra tüketicilerde de bilinç oluşturduğunu belirterek "Milas Zeytin Hasat Şenliği, Milas’ta MİTSO’nun yanı sıra diğer kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının da katkıları ve destekleriyle yapılıyor. Biz MİTSO olarak Zeytin Hasat Şenliği’ne çok önem veriyoruz. Bu şenlik sayesinde üreticilerde de tüketicilerde de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi ve tüketimi konusunda bir bilinç oluşuyor. Ayrıca Milas zeytin ve zeytinyağının da adını Türkiye’ye duyurmuş oluyoruz" dedi. Özer, Selimiye’deki MİTSO üyelerinden Zeytin Hasat Şenliği’ne ve Mart ayında yapılacak Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na ve Nisan ayında yapılacak 2. Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’na katılmalarını istedi.

MİTSO yöneticilerinin ziyaret ettiği Selimiye’deki oda üyesi işyerlerinden Sezer Sağım Teknolojileri Satış Sorumlusu ve Teknik Servisi yetkilisi Hidayet Balkaya Milas Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın çok önemli bir başarı göstererek kalıcı hale geldiğini belirterek "Aynı şekilde Zeytin Hasat Şenliği’nin de kalıcı olma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Bu fuarlara katılmak, destek vermek için hepimize görev düşüyor. Biz de bu yılki zeytin hasat şenliğine ve Tarım ve Hayvancılık fuarına destek vereceğiz. Şenliğe gelip katılacağız, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda da stant açacağız" diye konuştu.