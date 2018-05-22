Muğla Bölge Müzesi’ne kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve ödüllü Mimar Cengiz Bektaş’ın çizdiği Muğla Bölge Müzesi, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye’sine ait olan Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi’nde 1133 Ada, 3 Parsel üzerinde 8 bin 150 metrekare arsa üzerine yapılıyor. Toplam İnşaat alanı 8 bin 335 metrekare olan yapı 5 blok, bloklar arası geçişi sağlayan 3 adet merdiven kulesi ve 4 ayrı fonksiyondan oluşuyor. A Blok giriş bloğunda çocuk ve yetişkin işlikleri, internet odası, kafeterya, satış yerleri, süreli sergi alanı ve halk bilimi bölümleri, B Blok’da Oditoryum Bloğu (konferans salonu), C Blok içerisinde Sergi Bloğu, D Blok; Yönetim Bloğu ve E Blok sığınaktan oluşuyor. 2019 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan Bölge Müzesi’nin 16 Milyon 846 Bin TL’ye tamamlanması planlanıyor.

Anadolu coğrafyasının ve Muğla’nın ev sahipliği yaptığı kültürlerin izlerini Bölge Müzesi’nde yaşatacaklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün büyük üstat Cengiz Bektaş’ın eseri Muğla Bölge Müzesi’nin geçmişle gelecek arasında bir köprü olacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerin izlerini koruyarak bugünlere taşımış ender illerimizden. Anadolu kültürünün izlerini coğrafyasında, sevgi ve hoşgörüsünü insanlarında yaşatan Muğlamıza Bölge Müzesi ile bir tarih belleği kazandırıyoruz. Ödüllü ve çok değerli mimar Cengiz Bektaş hocamızın çizimleri ile projesini tamamladığı Bölge müzemizin yapımına başladık. Muğla Bölge Müzesi projemizle, Muğla’nın, Anadolu’nun bütün çağlarını yansıtmayı, karşılaştırılmalı olarak bütün üzerinde düşündürmeyi, tartışmalar, çevre gezileri, kazıları örgütlemeyi, nelere sahip olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz. Bölge Müze’miz özellikleri ile yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza hitap eden, halk yüksekokulu gibi bölgeyi Halk Bilimi açısından değerlendirecek, canlı bitki örtüsünü ve canlı hayvan varlığını ziyaretçilerimize tanıtacak. Bölge Müzesi, oditoryum, kitaplık alanları, bütün ülkelerle iletişim, internet bağlantılarına sahip, kafeterya, kitap, defter, kalem, boya, anı nesneleri satış yerleri olan Kültür-sanat etkinliklerine açık, süreli sergi salonuna sahip ve her bölümden görülebilecek bir Muğla ili maketine sahip olacak. Çocuklarımız, yetişkinler için uygulama işlikleri, Anadolu’nun bütün uygarlık katmanlarını, ayrılmış özel oylumlarda tanıtabilecek özelliklere sahip olacak ve en az sergileme alanları toplamı büyüklüğünde depo, laboratuvar, arşiv, fotoğraf birimi ile bir kent belleği olacak.” dedi.